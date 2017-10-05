МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает тревожной тенденцией увеличение числа ФГУПов, по его мнению это деформирует конкурентные рынки.

"Есть целый ряд тревожных тенденций [в сфере развития конкуренции]: например, с 2013 года фактически удвоилось количество унитарных предприятий, хотя есть разные поручения, которые предусматривают их дальнейшее сокращение", - заявил он на заседании правительства. "Такого рода предприятия часто деформируют конкурентные рынки", - добавил премьер.