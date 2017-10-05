Перевозки на поездах "Сапсан" с января по сентябрь 2017 года выросли до 3,8 млн человек

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Перевозки на высокоскоростных поездах "Сапсан" в январе - сентябре 2017 года увеличились на 8% и составили 3,8 млн человек. Как сообщается в пресс-релизе РЖД, в сентябре 2017 года рост составил 8% в годовом выражении.

"Положительная динамика перевозки пассажиров поездами "Сапсан" связана с увеличением количества мест и объемов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки", - говорится в сообщении.

Всего с начала эксплуатации высокоскоростных поездов "Сапсан" ими воспользовались более 26 млн пассажиров. В том числе в 2016 году было перевезено 4,9 млн пассажиров, что на 37,4% больше, чем в 2015 году.

В настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют до 16 пар поездов.

Маршрут "Москва - Санкт-Петербург" на данный момент является единственным высокоскоростным железнодорожным маршрутом в России. Поезда "Сапсан" конкурируют на этом участке с авиационными перевозками и обычными поездами. Эти поезда развивают скорость до 250 км/час. Минимальное время в пути следования поездов "Сапсан" от Москвы до Санкт- Петербурга (660 км) составляет 3 ч 35 мин, что делает поездки привлекательными для деловых путешественников и туристов. Российские власти планируют развивать высокоскоростные пассажирские перевозки по железной дороге, следующим масштабным проектом станет высокоскоростная магистраль "Москва - Казань".