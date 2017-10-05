Покупка китайской CEFC акций "Роснефти" не потребует согласования правкомиссии

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Сделка по покупке китайской CEFC 14,16% акций "Роснефти" у консорциума QIA и Glencore не потребует согласования правительственной комиссии по иностранным инвестициям, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов.

При этом ранее глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что согласование правкомиссии может потребоваться, хотя для покупки QIA и Glencore 19,75% акций "Роснефти" в конце 2016 года оно не было нужно.

"Срок подачи уведомления от китайской стороны еще не наступил. Мы продолжаем считать, что эта сделка является сделкой с частной компанией, а если это частная китайская компания, значит, она не подлежит согласованию правительственной комиссией, учитывая тот процент акций, который предполагается к покупке китайцами, - пояснил Цыганов. - Поэтому общение и с продавцами, и с покупателями происходит в рабочем порядке, мы обмениваемся информацией, так что все в порядке. По нашему мнению, нет, не требуется (согласование правкомиссии - прим. ред.)".

Ранее трейдер Glencore сообщил, что консорциум катарского фонда QIA и Glencore продаст 14,16% акций "Роснефти" китайской энергетической компании CEFC (с премией в 16% к рынку).

В декабре 2016 года консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA) приобрел 19,5% акций "Роснефти". После завершения сделки по продаже акций китайской CEFC консорциум сохранит свои экономические интересы (участие) в "Роснефти" соразмерно их начальными инвестициями в капитал - 0,5% Glencore и 4,7% QIA.

Основным акционером "Роснефти" является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP.