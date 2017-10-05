Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аграрии Коми получили половину урожая картофеля и овощей из-за непогоды

Экономика и бизнес
5 октября, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Заместитель председателя правительства республики отметил, что хозяйства региона полностью обеспечены кормами на зиму

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Аграрии Коми получили лишь половину от ожидаемого урожая картофеля и овощей из-за непогоды, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства республики - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев в ходе проходящего в Москве аграрного форума "Золотая осень".

"Урожай убирали в этом году в очень тяжелых погодных условиях, бились за каждый гектар, за каждую тонну. Из-за затяжной весны долго не могли выйти на поля, сейчас не поспеваем с уборкой, убираем последние гектары. Большая проблема для аграриев - потери урожая овощей и картофеля, получили половину урожая от прошлогоднего, всего 70-80 центнеров с гектара, в прошлом году было около 140 центнеров, но неплохой урожай капусты и моркови", - сказал он.

В то же время, отметил он, кормов для скота заготовили на уровне прошлогоднего, кормами на зиму хозяйства обеспечены полностью. По словам министра, на возмещение потерь из бюджета аграриям рассчитывать не приходится - режим ЧС в регионе не объявлялся, кроме того, большинство хозяйств не были застрахованы.

По данным Минсельхоза региона, хозяйства выделили в этом году под картофель 220 га, под овощи - 18 га, на уровне прошлого года. Рекордный урожай "второго хлеба" был получен в 2014 году, тогда благодаря благоприятным погодным условиям удалось собрать 204 центнера с га, валовой сбор тогда достиг 6 тыс. тонн.

С учетом фермерских и личных подсобных хозяйств регион обеспечивает себя картофелем на 100%, мясом - на 40%, яйцом - на 60%, молоком - на 25%, овощами - на 20%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сейфе Улюкаева были найдены доллары, золото и инструкция по трастовому управлению
2
Рада призвала бойкотировать 137-ю ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Комитет Рады отправил на доработку законопроект о продлении особого статуса Донбасса
5
СК РФ проводит обыски в рамках расследования уголовного дела против экс-владельцев ЮКОСа
6
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама