Аграрии Коми получили половину урожая картофеля и овощей из-за непогоды

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Аграрии Коми получили лишь половину от ожидаемого урожая картофеля и овощей из-за непогоды, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства республики - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев в ходе проходящего в Москве аграрного форума "Золотая осень".

"Урожай убирали в этом году в очень тяжелых погодных условиях, бились за каждый гектар, за каждую тонну. Из-за затяжной весны долго не могли выйти на поля, сейчас не поспеваем с уборкой, убираем последние гектары. Большая проблема для аграриев - потери урожая овощей и картофеля, получили половину урожая от прошлогоднего, всего 70-80 центнеров с гектара, в прошлом году было около 140 центнеров, но неплохой урожай капусты и моркови", - сказал он.

В то же время, отметил он, кормов для скота заготовили на уровне прошлогоднего, кормами на зиму хозяйства обеспечены полностью. По словам министра, на возмещение потерь из бюджета аграриям рассчитывать не приходится - режим ЧС в регионе не объявлялся, кроме того, большинство хозяйств не были застрахованы.

По данным Минсельхоза региона, хозяйства выделили в этом году под картофель 220 га, под овощи - 18 га, на уровне прошлого года. Рекордный урожай "второго хлеба" был получен в 2014 году, тогда благодаря благоприятным погодным условиям удалось собрать 204 центнера с га, валовой сбор тогда достиг 6 тыс. тонн.

С учетом фермерских и личных подсобных хозяйств регион обеспечивает себя картофелем на 100%, мясом - на 40%, яйцом - на 60%, молоком - на 25%, овощами - на 20%.