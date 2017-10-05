"Роснефть" планирует рост добычи в ближайшие пять лет

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" планирует рост добычи нефти в ближайшие пять лет, сообщил заместитель директора департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разведке и добыче "Роснефти" Виталий Гончаренко, выступая на Российской энергетической неделе.
"У нас действительно планируется рост [добычи], будем расти в ближайшие пять лет согласно нашей стратегии", - сказал он.