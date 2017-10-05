Суд в Петербурге взыскал 652,9 млн рублей с акционера "Юлмарт" по иску ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга в четверг постановил взыскать более 650 млн рублей по гражданскому иску ПАО "Банк ВТБ" к одному из основных акционеров интернет-ритейлера "Юлмарт" Дмитрию Костыгину, который выступал поручителем компании. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Суд удовлетворил требования истца и взыскал с ответчика задолженность по договору поручительства в сумме 652,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Иск был принят судом к производству в июне. Тогда стало известно, что банк хочет взыскать с бизнесмена задолженность по договору поручительства от 19 февраля 2016 года между ВТБ и НАО "Юлмарт" (проходит по делу третьим лицом). По договору интернет-ритейлеру была открыта кредитная линия с лимитом 715 млн рублей.