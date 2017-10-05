РФПИ и PIF создадут платформу объемом $1 млрд для инвестиций в технологическом секторе

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Public Investment Fund (PIF) из Саудовской Аравии создают платформу объемом $1 млрд для инвестиций в технологическом секторе. Как сообщается в пресс-релизе РФПИ, новая структура сфокусируется на поиске привлекательных инвестиционных возможностей в российском высокотехнологичном секторе, включая компании из области e-commerce, digital infrastructure, big data и др.

"Мы и наши саудовские партнеры верим в потенциал российских высокотехнологичных компаний, и считаем этот сектор ключевым для дальнейшего развития экономик обеих стран. Именно поэтому мы решили выделить поиск привлекательных возможностей в технологическом секторе в отдельное направление работы РФПИ и PIF", - цитирует пресс-служба слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Кроме того, РФПИ и PIF рассматривают ряд привлекательных инвестиционных возможностей в таких секторах, как ретейл, строительство, альтернативная энергетика, транспортная и логистическая инфраструктура.

Российско-саудовский инвестиционный фонд создан РФПИ и PIF для инвестиций в привлекательные проекты преимущественно на территории России, способствующие укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РФ и Саудовской Аравии. В числе приоритетных секторов для инвестиций: производство продуктов питания и сельское хозяйство, потребительский сектор и сектор услуг, здравоохранение и фармацевтика, инновации и высокие технологии, инфраструктура.

Кроме того, РФПИ, PIF и Saudi Aramco создадут платформу для инвестиций в энергетическом секторе.

Платформа будет нацелена на поиск привлекательных инвестиционных возможностей на территории России с фокусом на высокотехнологичных энергетических компаниях в области нефтесервиса и сопутствующих услуг с возможностью последующей локализации бизнеса в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке.

"Российско-саудовская энергетическая платформа станет уникальным институтом для российского рынка прямых инвестиций. Она будет способствовать выходу портфельных компаний на новые рынки, включая Саудовскую Аравию, благодаря команде Saudi Aramco, крупнейшей нефтедобывающей компании мира. Наши саудовские партнеры высоко оценили потенциал развития ряда российских компаний и хотели бы использовать их опыт в рамках совместной работы на Ближнем Востоке", - цитирует пресс-служба Дмитриева.