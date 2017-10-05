Долг организаций Пермского края перед "Газпромом" сократился на 5%

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Задолженность теплоснабжающих организаций Пермского края перед "Газпром межрегионгаз Пермь" (дочерняя структура "Газпрома") сократилась на 5% с начала года, сообщил губернатор региона Максим Решетников. Ранее сообщалось, что на 1 января 2017 года долги за газ в регионе превышали 3,6 млрд рублей.

"Сегодня у нас состоялась рабочая встреча с руководителем "Газпром межрегионгаз Пермь" по этой теме. В целом у нас динамика по погашению задолженности положительная, основные проблемы возникли с небольшими теплоснабжающими организациями, но ситуация стабилизируется. Более того, на ряде предприятий-неплательщиков введено внешнее управление. За эти девять месяцев нам удалось добиться определенного снижения задолженности - на 5%", - сказал Решетников в кулуарах Петербургского международного газового форума, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что в марте была достигнута договоренность с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, что "край будет работать с задолженностью, а "Газпром" разморозит программы по газификации". "Мы с двух сторон свои обязательства выполняем", - добавил губернатор.

По его словам, в настоящее время объявлены конкурсы по проектно-сметной документации для поселковых газопроводов, а "Газпром" построит межпоселковые газопроводы на 1 млрд рублей. "Также мы договорились предметно посмотреть программу газификации на 2019 год с точки зрения наиболее эффективных объектов для инвестирования. Наша задача - максимальное число подключенных домов, социальных объектов на вложенный рубль", - добавил Решетников.

Петербургский международный газовый форум проходит 3-6 октября, это одна из основных конференций, на которой обсуждаются проблемы газовой отрасли в России и в мире.