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Набсовет ВЭБ принял решение о "дефолтной стратегии" в отношении КТЗ

Экономика и бизнес
5 октября, 17:08 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Сейчас задача госкорпорации - не допустить остановки работы заводов, отметил глава банка Сергей Горьков

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) принял решение о "дефолтной стратегии" в отношении концерна "Тракторные заводы", заявил журналистам глава ВЭБ Сергей Горьков по итогам заседания набсовета.

"По КТЗ у нас принято решение по дефолтной стратегии, я думаю, это важное решение в части данного большого предприятия. Сейчас наша задача - обеспечить, тем не менее, чтобы заводы не остановились, работали и продолжали свою деятельность", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что менеджмент ВЭБ признал неудачу плана реструктуризации долгов проблемного концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина и Альберта Бакова. Ожидалось, что на ближайшем заседании наблюдательного совета госкорпорация поставит вопрос о банкротстве концерна. По данным газеты, финансовый долг КТЗ уже превышает 85 млрд руб.

По плану реструктуризации ВЭБ как крупнейший кредитор КТЗ получил в собственность военный дивизион и передал его в управление Ростеху. Совладельцы КТЗ Михаил Болотин и Альберт Баков получили контроль над гражданскими активами КТЗ, но ход реструктуризации должен был контролировать ВЭБ.

Источник издания отметил, что сохранить военный дивизион также, видимо, не получится, так как, по оценкам Ростеха, его санация возможна лишь через банкротство.

Ранее ВЭБ ожидал, что предприятия концерна "Тракторные заводы" смогут достигнуть рентабельности благодаря финансовой поддержке ВЭБ во втором полугодии этого года.

В конце сентября глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что финансовое оздоровление КТЗ невозможно, предприятие нужно банкротить. Чемезов отметил, что Ростех будет претендовать на часть собственности концерна, так как "Курганмашзавод" (входит в КТЗ) должен предприятиям корпорации порядка 17 млрд руб.

Концерн "Тракторные заводы" - крупнейший российский концерн в области машиностроения. С 2006 года в состав группы вошли 17 системообразующих производственных предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из 10 субъектов РФ, дальнего и ближнего зарубежья, а также специализированные и торгово-сервисные компании.

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