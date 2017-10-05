РФПИ и инвестфонд Саудовской Аравии вложат $100 млн в транспортный концессионный холдинг

Орешкин: инфраструктура ЧМ-2018 будет служить людям долгие годыСпорт 5 октября, 18:01
Путин сменил главу Орловской областиПолитика 5 октября, 17:55
Андросов не интересуется "ВИМ-Авиа", изучает инвестиции в сервисы для авиакомпанийТранспорт 5 октября, 17:52
Пятый "Подиум зрелой красоты" представил этно-коллекцииСоциальная ответственность 5 октября, 17:50
Возгорание на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде было оперативно ликвидированоСпорт 5 октября, 17:48
Мамиашвили: исполком федерации разошелся в оценках выступления борцов на ЧМСпорт 5 октября, 17:44
Конференция по экологическому образованию пройдет в МосквеСоциальная ответственность 5 октября, 17:35
ФСБР: участников драки на турнире по борьбе в Красноярске ждут дисквалификации и штрафыСпорт 5 октября, 17:32
Вакцина из трех антител поможет заблокировать вирус ЗикаСоциальная ответственность 5 октября, 17:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. РФПИ и Публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии подписали соглашение об осуществлении инвестиций в "Объединенный транспортный концессионный холдинг" в объеме до $100 млн. Соответствующий документ был подписан сторонами в рамках российско-саудовских переговоров 5 октября в Москве.
Соглашение подписали генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и генеральный директор Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясер Ар-Румайян.