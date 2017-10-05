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РФПИ и инвестфонд Саудовской Аравии вложат $100 млн в транспортный концессионный холдинг

Экономика и бизнес
5 октября, 17:29 UTC+3

Соответствующее соглашение подписали гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и глава Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясер Ар-Румайян

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. РФПИ и Публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии подписали соглашение об осуществлении инвестиций в "Объединенный транспортный концессионный холдинг" в объеме до $100 млн. Соответствующий документ был подписан сторонами в рамках российско-саудовских переговоров 5 октября в Москве.

Соглашение подписали генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и генеральный директор Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясер Ар-Румайян.

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