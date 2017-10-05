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Лавров: лидеры РФ и Саудовской Аравии поддержали работу, проводимую в рамках ОПЕК+

Экономика и бизнес
5 октября, 17:35 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что взаимодействие Москвы и Эр-Рияда в сфере энергетики не ограничивается только двусторонними проектами

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поддержали работу, проводимую нефтедобывающими странами в рамках ОПЕК+. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров.

"Наше взаимодействие в сфере энергетики не ограничивается чисто двусторонними проектами, - отметил глава МИД РФ. - Его величество король и президент России подтвердили проводимую по линии министерств энергетики работу в рамках формата ОПЕК+".

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Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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