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"Швабе" поставит 158 офтальмологических приборов в Белгородскую область

Экономика и бизнес
5 октября, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Стоимость контракта превышает 15 млн рублей, поставка завершится до конца текущего года

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Швабе" поставит 158 щелевых ламп для медицинских учреждений Белгородской области до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"До конца текущего года холдинг "Швабе" осуществит крупную поставку щелевых ламп SL-P-00 в медучреждения Белгородской области. Стоимость контракта превышает 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставка приборов производства предприятия "Швабе" (Загорского оптико-механического завода) выполняется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы".

"Взаимодействие с Белгородской областью началось в ноябре 2016 года. Мы заключили с областным департаментом здравоохранения и социальной защиты населения контракт на поставку щелевых ламп SL-P-00 на пять миллионов рублей. В текущем году размер поставки в три раза превысит прошлогодний показатель и составит более 15 миллионов рублей", приводят в пресс-службе слова директора завода Андрея Расторгуева.

В пресс-службе пояснили, что щелевая лампа предназначена для биомикроскопического исследования переднего и заднего отделов глаза. Прибор оснащен бинокулярным стереомикроскопом и позволяет врачу работать в очках благодаря диоптрийной настройке окуляров. Лампа может использоваться с тонометром для измерения внутриглазного давления или адаптером, который позволяет передавать изображение на компьютер или телевизионный приемник.

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