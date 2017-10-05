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Власти Ижевска поделятся опытом модернизации трамвайных вагонов с другими городами

Экономика и бизнес
5 октября, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Глава города отметил готовность местных властей провести экскурсию по предприятию и реконструкцию вагонов из других городов

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Ижевска планируют поделиться опытом модернизации трамвайных вагонов с другими городами, сообщил в четверг мэр столицы Удмуртии Юрий Тюрин.

"Эту работу мы будем продолжать. Получается, по сути, новый трамвайный вагон - очень экономичный, эстетически хорошо оформленный и в два раза дешевле [по сравнению с только что выпущенным с конвейера]. Этот опыт мы можем распространять и на другие города", - сказал Тюрин в Москве на Международном саммите мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов.

Глава Ижевска уточнил, что власти готовы провести экскурсию на предприятии, поделиться наработанным опытом или провести подобную реконструкцию вагонов из других городов. Мэр добавил, что на данный момент на площадке предприятия "ИжГорЭлектроТранс" модернизировано 53 вагона, в том числе семь претерпели максимальные изменения - у них поменяли кузов, провели полный рестайлинг сидений, а также установили кондиционеры и новую систему отопления. "По сути дела, этот трамвай из чешского Tatra Т3 превратился в Т3 с маркой "Иж", - отметил градоначальник.

Компания "ИжГорЭлектроТранс", которая занимается обновлением трамвайных вагонов, выходит на уровень самостоятельной серийной модернизации трамваев. Первый экспериментальный образец модернизированного вагона Т3-К-Иж был выпущен на линию в 2013 году. По данным пресс-службы предприятия, экономия энергии при эксплуатации нового вагона достигает 40%. Проект ижевских электротранспортников вошел в перечень региональных инвестиционных проектов Минрегиона России.

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