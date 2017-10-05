ВБ: 100 млн человек ежегодно становятся нищими из-за высоких цен на медицинские услуги

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Порядка 400 млн человек по всему миру не имеют доступа к основным медицинским услугам, а 100 млн ежегодно становятся нищими из-за высокой стоимости услуг здравоохранения. Об этом заявил в четверг президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким во время беседы с журналистами, среди которых был и корреспондент ТАСС.

"400 млн человек не имеют доступа к основным медицинским услугам, при этом 100 млн ежегодно пополняют ряды бедных из-за катастрофически высокой стоимости услуг здравоохранения. Только треть бедного населения планеты получает социальную помощь. Если мы ничего не предпримем, то к 2030 году 167 миллионов детей будут жить в бедности", - пояснил глава ВБ, говоря об угрозах для человеческого капитала по всему миру.

Он также подчеркнул, что на данный момент 155 млн детей "отстали в развитии и буквально <...> не смогут нормально учиться и зарабатывать себе на жизнь".

Джим Ён Ким беседовал с журналистами в преддверии осеннего годового собрания руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.