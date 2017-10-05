"ВТБ Капитал" оценил En+ в $9,1-12 млрд в рамках IPO

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Мари Месропян, Никита Жарков/. "ВТБ Капитал", который является одним из организаторов первичного размещения акций (IPO) холдинга En+ Олега Дерипаски, оценил компанию в $9,1-12 млрд, говорится в аналитическом обзоре инвестбанка, который есть в распоряжении ТАСС.

"Мы оцениваем En+, основываясь на двух подходах: прогноза EV/EBITDA (стоимость компании по отношению к показателю прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации - прим. ТАСС) на 2018 год глобальных конкурентов и суммы частей компании (SoTP, то есть компании, которые входят в холдинг En+ - прим. ТАСС)", - говорится в обзоре.

"Мы также проводим отсылку к тому, какая могла быть оценка стоимости компании по FCF Yield (доходность свободного денежного потока - прим. ТАСС) и P/E (отношение рыночной стоимости акции к прибыли - прим. ТАСС) конкурентов, скорректированные на более высокое кредитное плечо компании Rusal (основной актив холдинга En+ - прим. ТАСС) Мы рассматриваем нижнюю границу SoTP и верхнюю границу EV/EBITDA в качестве нижней и верхней границ диапазона справедливой стоимости, которая составляет $9,1-12 млрд", - приходят к выводу аналитики "ВТБ Капитала".

Утром в четверг холдинг En+, объединяющий активы Олега Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности, объявил об IPO на Лондонской фондовой бирже. Холдинг разместит глобальные депозитарные расписки (GDR) на $1 млрд, также сингапурская AnAn Group купит бумаги еще на $500 млн. После этого бумаги сразу будут допущены ко вторичным торгам на Московской бирже.

Накануне источники ТАСС на финансовом рынке говорили, что основной акционер En+ Олег Дерипаска планирует продать около 15% холдинга. Но позже было принято решение исходить из суммы сделки. "Акционер намерен привлечь $1,5 млрд, долю размещения определит рынок. Диапазон цены акций, по которой инвесторы могут подавать заявки, не установлен - по итогам заполнения книги заявок будет решено, по какой именно цене делать отсечение", - объясняет один из них.

Основной актив En+ - 48,13% UC Rusal. Также в En+ входят энергохолдинг "Евросиб-энерго" (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% "Иркутскэнерго" и другие), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена "Союзметаллресурс".