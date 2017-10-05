ЦБ намерен стимулировать работодателей для участия в новой системе пенсионных накоплений

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. ЦБ обсуждает положительные и отрицательные стимулы для работодателей в зависимости от их участия в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) - обсуждаемой ЦБ и Минфином новой системе накопительных пенсий.Об этом в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis журналистам сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Важный момент - какова будет заинтересованность работодателя. Работодатели - это ключевое звено. Именно они будут взаимодействовать с работником и фактически обсуждать с ним тему вступления в этот реестр. И, если у работодателя будут серьезные стимулы, они могут быть как положительные, так и отрицательные - разные механизмы обсуждаются - очевидно, что и работодатели могут внести свою лепту в то, какое количество людей будет [участвовать] в этой системе. Есть налоговые стимулы - это положительные стимулы, есть наказание за то, что какая-то информация не представлена, либо те же самые более тяжелые налоговые последствия, если ты не дал правильный качественный реестр относительно твоих работников", - сказал Чистюхин.

Планируется обязать работодателей предлагать работникам участие в ИПК, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.

Концепция ИПК предусматривает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет делать работник, для этого из его зарплаты будет отчисляться до 6%. Изначально планировалось, что участвовать в ИПК граждане будет по автоподписке - это означает вступление в систему по умолчанию с возможностью отказаться, но впоследствии механизм автоподписки был заменен механизмом авторегистрации (когда гражданину для участия в ИПК необходимо явно выразить свое согласие, подписав отдельный документ).

Авторегистрация снизит количество людей, участвующих в ИПК, признал Чистюхин, но, по его словам, при автоподписке правовые риски были бы слишком велики.

Зампред ЦБ также отметил, что сейчас решается вопрос - на какого рода юридических лиц распространять систему ИПК: "Брать только крупные предприятия, может быть крупные и средние, а мелкие и ИП оставлять на потом".

Минфин рассчитывает запустить систему ИПК с 2019 года, говорил ранее Моисеев.