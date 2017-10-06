Медведев поручил Минэнерго договориться с Пакистаном о поставках СПГ на три года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго РФ провести переговоры с Пакистаном о поставках сжиженного природного газа и заключить договор на три года с возможностью продления. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Поручить Минэнерго России провести с участием МИДа России переговоры с пакистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в сообщении.

Уполномоченной организацией со стороны РФ выступит ПАО "Газпром", со стороны Пакистана - госкомпания Pakistan LNG Limited.

Согласно документу, соглашение будет действовать в течение трех лет и автоматически продлеваться на последующие трехлетние периоды по истечении первоначального или любого последующего срока.