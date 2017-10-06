МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ выступает за отмену экспортной пошлины на пшеницу, сообщил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на съезде Российского зернового союза.

"Сегодня мы считаем, что нужно делать все для наращивания экспорта. Обнуленная пошлина влияет на смелость экспортеров. Мы разделяем эту точку зрения, имеем такую же позицию. Соответствующее обращение в правительство Минсельхоз сделал", - сказал он.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявлял, что не исключает возвращения экспортной пошлины на пшеницу при форс-мажоре.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 1 октября заявлял, что, по его мнению, отмена экспортной пошлины на зерно должна быть бессрочной.

Правительство РФ обнулило экспортную пошлину на пшеницу на период с 23 сентября 2016 года по 1 июля 2018 года.

Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с лета 2015 года. После введения пошлины формула ее расчета несколько раз менялась. Она составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 руб. за тонну. Российский зерновой союз оценивал потери российских аграриев из-за введения экспортной пошлины на пшеницу в прошлом сезоне в 50 млрд руб.