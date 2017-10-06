Додон: Молдавия заинтересована в дополнительной либерализации экспорта в Россию

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Кишинев просит Москву отменить пошлины на экспорт молдавских товаров, введенные Россией в 2014 году, а также о других послаблениях в торговле. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил в пятницу ТАСС после встречи с главой Роспотребнадзора РФ Анной Поповой в Кишиневе.

"Мы заинтересованы в отмене таможенных сборов по 5 из 19 категориям товаров, введенных в 2014 году. Это позволит нам нарастить экспорт продовольствия. Попросил также рассмотреть новые заявки от молдавских производителей фруктов, овощей, мяса, консервированной продукции и вин, которые хотят поставлять свою продукцию в Россию", - отметил Додон.

Глава республики выразил благодарность руководству РФ за послабления для молдавских фруктов и овощей, которые теперь экспортируются через любые таможенные пункты РФ. Однако он обратил внимание, что пропуск других товаров из Молдавии по-прежнему ведется только через КПП в Брянске.

В целом Додон выразил удовлетворение темпами наращивания торговли после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "По результатам договоренностей с президентом РФ, по некоторым категориям товаров экспорт вырос почти в 20 раз: по яблокам - в 3 раза, по вину - в 1,5 раза. Разрешения на экспорт получили около 180 компаний", - отметил он.

По словам Додона, вопросы дальнейшего наращивания двусторонней торговли и взаимодействия в других областях он планирует поднять на встрече с президентом РФ, которая запланирована на полях саммита СНГ в Сочи.

Торговля между двумя странами пострадала после того, как молдавское правительство в 2014 году подписало соглашения об ассоциации и создании Зоны свободной торговли с ЕС, а Россия, опасаясь реэкспорта европейских товаров, ввела пошлины на молдавские товары. Кроме того из-за несоответствия нормам безопасности Россией был временно введен импорт фруктов и овощей из этой страны. Однако с 2016 года Россия постепенно начала разблокировать поставки, которые сегодня ведутся под контролем российских экспертов и только при наличии договоров с импортерами в РФ.

Как заявил ранее президент Молдавии, из-за Зоны свободной торговли с ЕС Кишинев потерял прежние позиции на российском рынке, а полноценную замену в лице Европы так и не нашел. Он привел в пример экспорт свежих фруктов, который в первом полугодии составил 108 тыс. тонн. Из них 107 тыс. пришлось на СНГ, в основном на Россию, которая импортировала 103 тыс. тонн, и только 1 тыс. тонн пришлась ЕС.