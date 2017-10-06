Запуск Быстринского ГОКа в Забайкалье намечен на 31 октября

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ЧИТА, 6 октября. /ТАСС/. Запуск Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК) на юго-востоке Забайкальского края намечен на 31 октября, заявила в пятницу губернатор региона Наталья Жданова.
"Мы запланировали открытие первой очереди комбината на 31 октября. Безусловно, для Забайкальского края это будет знаковым и ожидаемым событием", - сказала она по итогам встречи с генеральным директором ГМК "Норильский никель" Владимиром Потаниным, которая состоялась в Москве.
На встрече также обсуждались перспективы запуска второй очереди комбината и развитие социальной инфраструктуры края. По словам губернатора, в 2018 году "Норникель" готов инвестировать в социальную сферу региона около 500 млн рублей.
"Мы договорились о проведении в следующем году юношеского спортивно-футбольного фестиваля. Владимир Олегович (Потанин - прим. ТАСС) обещал помочь в строительстве кванториума в Чите. Постараемся совместными усилиями решить вопрос с льготным участием наших студентов в Универсиаде-2019 в Красноярске", - добавила губернатор.
Быстринский ГОК входит в список первоклассных активов "Норникеля". Проект реализуется с 2007 года и относится к числу приоритетных для региона. Общий объем инвестиций в его строительство составит порядка 1,7 млрд долларов.
Проект состоит из двух частей - инфраструктурной и горнорудной. Горнорудная часть предусматривает разработку золото-железо-медного месторождения с суммарными балансовыми запасами 343 млн тонн руды. Выход ГОКа на проектную мощность в 10 млн тонн руды в год запланирован на в 2020 год.
Инфраструктурная часть включает строительство линии электропередачи 220 кВ Харанорская ГРЭС протяженностью 234 км и железнодорожной ветки Нарын - Газимурский завод протяженностью 223 км.
Ожидается, что за первые десять лет работы комбината в бюджет Забайкальского края поступит более 18 млрд рублей налоговых платежей, будет создано свыше 3 тыс. новых рабочих мест.