"Роснефть" разместит биржевые бонды на 100 млрд руб., ставка первого купона - 8,6%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объем размещаемых "Роснефтью" биржевых облигаций серии 001P-08 составит 100 млрд руб., говорится в материалах компании.

Ставка первого купона облигаций - 8,6%, отмечается в сообщении.

Срок погашения ценных бумаг - десять лет с даты размещения.

Облигации размещаются в рамках программы на сумму 1,071 трлн руб., утвержденной в декабре 2016 г. В "Роснефти" тогда говорили, что эта программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций.