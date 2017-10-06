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"Роснефть" разместит биржевые бонды на 100 млрд руб., ставка первого купона - 8,6%

Экономика и бизнес
6 октября, 13:43 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Облигации размещаются в рамках программы на сумму 1,071 трлн руб., утвержденной в декабре 2016 г.

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объем размещаемых "Роснефтью" биржевых облигаций серии 001P-08 составит 100 млрд руб., говорится в материалах компании.

Ставка первого купона облигаций - 8,6%, отмечается в сообщении.

Срок погашения ценных бумаг - десять лет с даты размещения.

Облигации размещаются в рамках программы на сумму 1,071 трлн руб., утвержденной в декабре 2016 г. В "Роснефти" тогда говорили, что эта программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций.

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