ЦБ РФ повысил на 7 - 9 октября курс доллара до 57,76 рубля

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 7 - 9 октября официальный курс доллара на уровне 57,7612 рубля, что на 18,01 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 24,43 копейки, до 67,5344 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1,09 копейки, до 62,1591 рубля.