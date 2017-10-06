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Глава "Алросы" сообщил о возможных отставках по итогам проверки Ростехнадзора

Экономика и бизнес
6 октября, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Проверка связана с аварией на руднике "Мир", которая произошла 4 августа

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Глава "Алросы" Сергей Иванов сообщил, что через месяц ожидает выхода акта Ростехнадзора по итогам проверки, связанной с аварией на руднике "Мир", и после этого примет решение об отставках - "ротации", по его словам, будут необходимы.

"На уровне производственных подразделений ждем акт Ростехнадзора, там будем смотреть. Я думаю, что еще месяц, наверное (придется ждать акта - прим. ТАСС)", - рассказал он журналистам. "Я точно буду внимательно изучать все причины аварии, кто как реагировал, и на основании этого, я думаю, мы с первым вице-президентом, господином Соболевым, сядем и обсудим. Потому что определенные ротации все-таки еще нужны будут", - добавил Иванов.

В то же время на уровне Москвы команда менеджеров уже сформирована, отметил он.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий день из рудника выбрался еще один работник. Судьба восьми горняков остается неизвестной.

Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно- обогатительный комбинат, старейшее предприятие "Алросы". До 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год, объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат. На долю рудника приходится примерно 11% годовой добычи "Алросы".

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