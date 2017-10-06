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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром" уверен, что трудностей с финансированием "Северного потока - 2" не будет. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев в кулуарах Международного газового форума.
"Нет сомнений, что проект будет профинансирован", - сказал он.
Медведев подчеркнул, что задержек финансирования не будет. "У нас есть полная уверенность, что необходимое финансирование проекта в нужное время, в нужном месте будет", - добавил он.