САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром" уверен, что трудностей с финансированием "Северного потока - 2" не будет. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев в кулуарах Международного газового форума.

"Нет сомнений, что проект будет профинансирован", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что задержек финансирования не будет. "У нас есть полная уверенность, что необходимое финансирование проекта в нужное время, в нужном месте будет", - добавил он.