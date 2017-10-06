В Ульяновской области реализуют ряд чешских проектов

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УЛЬЯНОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Несколько чешских компаний намерены реализовать свои проекты на территории Ульяновской области, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Сергей Морозов.
"Сейчас регион проводит переговоры с 22 чешскими компаниями, с четырьмя чешскими компаниями удалось достичь очень интересных соглашений. Это не только компании, связанные с производством трамваев (то, что для нас очень актуально, потому что это транспортное обеспечение), но и мы сегодня поговорили о более инновационных вещах, связанных со станкостроительным кластером", - сказал он.
Морозов рассказал, что в регионе будет создан крупнейший в стране индустриальный парк поставщиков для всех заводов, в том числе иностранных, которые располагаются на территории РФ. По его словам, здесь будут размещены чешские, немецкие, японские, датские и другие производители.
Министр промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличек в беседе с журналистами подтвердил, что в ближайшее время в Ульяновской области могут быть реализованы новые чешские проекты. "Это могут быть и проекты модернизации трамваев, и инвестиции в экологию вашей области", - сказал он.
В пятницу под Ульяновском открылось предприятие ООО "Гестего" по производству телескопических и кабинетных защит, созданное чешской компанией "Хестего". Инвестиции составили более €2 млн, еще €1 млн вложат в оборудование, сообщил в пятницу журналистам владелец компании Иво Безлоя. Продукция будет поставляться на российские предприятия, в том числе на Ульяновский станкостроительный завод компании "ДМГ Мори".