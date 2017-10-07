Медведев 9-11 октября посетит Алжир и Марокко, где обсудит сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9-11 октября посетит Алжир и Марокко, где на переговорах с руководством стран обсудит сотрудничество в энергетике, торговле и гуманитарной сфере, сообщили в кабмине.

9-10 октября глава кабмина будет находиться в Алжире. "Программа визита предусматривает переговоры Дмитрия Медведева с премьер-министром Алжира [Ахмедом Уяхьей], встречу с президентом страны [Абдельазизом Бутефликой], беседы с председателями обеих палат парламента", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"В ходе переговоров [в Алжире] будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной, культурной сферах, - отметили в кабмине. - По итогам визита планируется подписание ряда межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов".

После этого Медведев отправится в Марокко. Программа двухдневного визита главы правительства в эту страну предусматривает переговоры с премьер-министром Саадом ад-Дин аль-Османи, встречу с королем Мухаммедом VI, беседы с председателями обеих палат парламента. "В ходе переговоров будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи, - говорится в сообщении кабмина РФ. - К подписанию в ходе визита готовится ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов".