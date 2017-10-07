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Эксперт: альтернативные источники энергии решат вопрос электроснабжения Дальнего Востока

Экономика и бизнес
7 октября, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Заведующий лабораторией международного центра обогащения минерального сырья Инженерной школы ДВФУ Андрей Таскин подчеркнул, что для развития альтернативной энергетики идеально подходит Владивосток

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Альтернативные источники энергии - использование ветра, солнца, биомасс и местных видов топлива - решат проблему зон децентрализованного электроснабжения, которые составляют более 75% территории Дальнего Востока. Об этом в ТАСС рассказал Андрей Таскин - заведующий лабораторией международного центра обогащения минерального сырья Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

4 октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет развивать водородную энергетику и ветроэнергетику. Он заметил, что в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке, энергия ветра способна обеспечить целые регионы.

"Зоны децентрализованного энергоснабжения составляют более 75% от общей территории Дальнего Востока. К ним относятся практически все населенные пункты побережья, удаленные от больших городов, континентальная "глубинка", почти весь Север и островные территории. <…> Ветроэнергетика, как способ решения проблемы электроснабжения населения, безусловно, перспективна, но правильнее было бы говорить о комплексном использовании альтернативных источников энергии", - сказал Таскин.

По его словам, альтернативных источников энергии на Дальнем Востоке хватает: для побережья характерны ветра, для юга региона - ветра, солнце и биомассы (канализационные стоки). Есть они и в континентальных районах. Однако пока в изолированных энергоузлах более 70% - это экологически "грязные" и затратные технологии, прежде всего дизельные генераторы и котельные с устаревшим оборудованием.

"Очевидно, что в эти отдаленные районы в ближайшие десятилетия никто не будет прокладывать ЛЭП, и люди там либо будут жить "как привыкли", либо постепенно покинут эти места, что сейчас и происходит", - сказал Таскин. Выход из сложившейся ситуации он видит в развитии альтернативных источников энергии.

Эксперт отметил, что на данный момент импортные ветрогенераторы используются в ряде населенных пунктов Камчатки, на севере Дальнего Востока, в Хабаровском крае и Приморье. Он добавил, что из крупных населенных пунктов для развития альтернативной энергетики идеально подходит Владивосток: "Здесь и ветер, и солнце, и биомасса, можно было бы именно во Владивостоке (например, в ДВФУ) сделать пилотную комплексную установку и распространить этот опыт на регион".

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