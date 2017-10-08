Мадуро предложил провести саммит нефтедобывающих стран

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе своего блицвизита в Россию, Турцию и Белоруссию предложил провести саммит государств, входящих и не входящих в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телеканала Venezolana de Televisión. По словам главы государства, такой форум стал бы площадкой для обсуждения и закрепления новой формулы определения цен на нефть.

"Мы запустили одну формулу, это предварительное предложение, и надеемся в следующие недели и месяцы совершенствовать ее, получать предложения, выслушивать, кто согласен, а кто нет", - сказал Мадуро. Он отметил, что после 4 октября встретился не менее чем с 24 министрами нефте- и газодобывающих стран, которые проявили интерес к его предложению.

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК+ в конце 2016 года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники пакта должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года.

В настоящее время вопрос о продлении соглашения остается основным в повестке ОПЕК+, решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене. Пока в поддержку продления высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола.