Власти Вологодской области выделят 65 млн пострадавшим от непогоды аграриям

ВОЛОГДА, 9 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников распорядился дополнительно выделить из областного бюджета 65 млн рублей на закупку фуражного зерна на корм скоту. О выделении средств губернатор объявил на оперативном совещании в понедельник. Свой урожай зерна вологодские аграрии не смогли получить из-за холодного и дождливого лета.

"Несмотря на тяжелейшие погодные условия, объемы заготовки кормов составляют 95%, уверен, что все 100% заготовим. Поэтому мы точно сохраним дойное стадо, точно обеспечим заготовленными кормами все сельхозпредприятия. Есть проблема с фуражным зерном, поэтому я принял решение и выношу на сессию Законодательного собрания области инициативу о выделении дополнительно 65 млн рублей на закупки фуражного зерна", - сказал Кувшинников.

Глава региона подчеркнул: вологодские аграрии выполнили невозможное, убрав урожай и проведя заготовку кормов за один месяц, тогда как обычно эти работы занимают два с половиной месяца. По оценкам старожилов, сослался на них губернатор, последний раз такое холодное и неурожайное лето было в 1975 году.

По данным правительства области, на сегодня в регионе заготовлено 265 тыс. тонн кормов или 21 центнера кормов на одну корову. Кормозаготовку планируется проводить до конца октября. Недостаток сена планируется восполнить силосом и соломой после уборки зерновых культур, значительная часть которых вызреть не успела.

В целом посевы зерновых убраны на 74%, 1,9 тыс. га полей с картофелем или 62%, его собрано 23 тыс. тонн. Обработано 72 га полей с овощами, собрано 2,8 тыс. тонн. Под будущий урожай 2018 года посеяно 2,5 тыс. гектаров озимых зерновых культур, засыпано семян 21,3 тыс. тонн зерна на посев в следующем году (62% от плана).

Потери аграриев

С начала октября в регионе действует режим "чрезвычайной ситуации": урожай зерновых будет вдвое меньше от планируемого - 125 тыс. тонн, урожай картофеля - максимум 155 тыс. тонн (60% от запланированного), овощей - не более 55 тыс. тонн (80% от запланированного). Ущерб от гибели посевов и недобора урожая оценен в 350 млн рублей. Недостающую продукцию планируется закупить в южных регионах России, чтобы ни в коем случае не снизить объемы поставок в социальные учреждении и на продовольственный рынок.

На поддержку растениеводства в этом году в области уже предусмотрено около 232 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Рассмотрение вопроса о дополнительной помощи аграриям в размере 65 млн рублей запланировано в Заксобрании области в ноябре.

Вологодская область находится на 24-й позиции среди регионов РФ по объемам производства сельскохозяйственной продукции. Местные аграрии полностью покрывают потребности населения региона в молоке и молокопродуктах, яйце и картофеле. Производство молока превышает емкость внутреннего рынка в 1,6 раза, яйца - в 1,3 раза, картофеля - почти в два раза. Молочная продукция поставляется в Москву, Петербург, Московскую, Ленинградскую области и другие регионы России.