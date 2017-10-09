Норвежская компания построит завод по производству лосося в Татарстане

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КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Норвежская компания Noras Watertech планирует построить в Татарстане завод по производству лосося ежегодной мощностью 3 тыс. тонн. Соглашение об этом было подписано в понедельник в Казани между инновационно-производственным технопарком "Идея" (Казань) и норвежской компанией в ходе 47-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.
"В Казани состоялось подписание прединвестиционного соглашения между норвежской компанией Noras Watertech и инновационно-производственным технопарком "Идея" по проекту строительства в Татарстане завода по производству лосося мощностью 3 тыс. т в год", - сообщила пресс-служба правительства Татарстана.
Сумма инвестиций и сроки реализации проекта не уточняются.
"Будем надеяться, что в скором времени сможем начать строительство завода. Есть много направлений, по которым можем сотрудничать", - цитирует пресс-служба правительства представителя Noras Watertech Тронда Вегера.
Он добавил, что осенью 2018 года в рамках проекта планируется сотрудничество между научно-исследовательскими институтами Норвегии и Татарстана. По данным Росрыболовства по Татарстану, ежегодно в республике производится примерно 500 тонн рыбы.
Noras Watertech (Норвегия) разрабатывает и продает технологии для аквакультур, очистки и дезинфекции воды.