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Суд признал недействительным договор "Ростелекома" и Новгородской области на 733 млн руб.

Экономика и бизнес
9 октября, 18:19 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Компания и область в 2015 году заключили контракт на соответствующую сумму для создания аппаратно-программного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории региона

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 октября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Арбитражный суд Новгородской области признал недействительным договор на 733 млн рублей за создание комплекса видеофиксации нарушений ПДД, заключенный между "Ростелекомом" и госучреждением "Новгородавтодор". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Управлении федеральной монопольной службы по Новгородской области - инициаторы иска.

"Суд полностью удовлетворил наш иск. УФАС доказало, что ПАО "Ростелеком" получило преимущественные условия участия в торгах, что является нарушением антимонопольного законодательства", - сказал ведущий специалист-эксперт УФАС Мигель Аванесян по итогам заседания суда.

Представитель ведомства напомнил, что ранее УФАС обратилось с иском о признании недействительными открытого конкурса, проведенного государственным областным учреждением "Агентство развития Новгородской области", и договора на создание аппаратно-программного комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД с использованием средств фото- и видеофиксации в Новгородской области, заключенного между ПАО "Ростелеком" и госучреждением "Новгородавтодор".

Собеседник агентства затруднился ответить, будет ли демонтирована система слежения, "почти полностью смонтированная "Ростелекомом" в рамках этого контракта.

"Мы не выставляли требования о последствиях недействительно заключенного контракта, - пояснил он. - Споры об оплате договора правительством Новгородской области и ПАО "Ростелеком" были приостановлены до вынесения сегодняшнего решения суда о правомерности заключения контракта".

На что пошли 733 млн рублей

Как сообщалось, в 2015 году контракт на сумму 733 млн рублей на создание аппаратно-программного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Новгородской области был заключен между "Ростелекомом" и АНО "Агентство развития Новгородской области" (АРНО).

Впоследствии АРНО пыталось выйти из сделки, представив второй стороной областное учреждение "Новгородавтодор".

Дорожное предприятие, в отличие от автономного учреждения АРНО, расплачивается бюджетными деньгами, именно это и послужило причиной подачи УФАС искового заявления, добавили в ведомстве.

В проекте система видеофиксации на дорогах Новгородской области включает установку 27 стационарных камер видеонаблюдения на самых аварийных участках города и области, в том числе на трассе Москва - Санкт-Петербург и Великий Новгород - Псков. Согласно расчетам, камеры могут ежегодно фиксировать нарушения правил дорожного движения на сумму до 300 млн рублей, однако по итогам 2016 года сумма собранных штрафов не превысила 21 млн рублей.

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