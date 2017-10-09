Онищенко выступил за запрет косметических средств с высоким содержанием техспирта

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что в России нужно запретить производство так называемых парфюмерно-косметических изделий с высоким содержанием технического спирта.

По его мнению, необходимо также сократить в стране производство самого технического спирта.

Ранее источник ТАСС в финансово-экономическом блоке правительства сообщил, что кабмин РФ обсуждает возможность продления запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. В декабре 2016 года продажу такой продукции с содержанием алкоголя выше 25 градусов запретили по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Причиной стало массовое отравление людей в Иркутской области концентратом для ванн "Боярышник", в котором вместо этилового содержался метиловый спирт. 12 июля Роспотребнадзор продлил запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции на три месяца, этот срок истекает на днях.

"Сейчас стоит вопрос не о запрете этого "Боярышника" как парфюмерно-косметического изделия, а [о запрете] целой индустрии, которая сегодня этим занимается. Там не только "Боярышник", там много номенклатуры такой псевдокосметики, которая никакого отношения к косметике не имеет, а продается только для спаивания населения. Надо закрывать всю эту так называемую индустрию парфюмерно-косметической продукции с высоким содержанием спирта", - заявил Онищенко в понедельник ТАСС.

По словам депутата, производители товаров бытовой химии используют технический спирт при их изготовлении, заявляя, что "это не для питья". "Нам надо сокращать объемы производства технического спирта, который опять же под эгидой промышленности востребован, да он востребован, но для производства вот такой дряни", - добавил Онищенко.

"Не об одной этой настойке боярышника речь. Надо все это заканчивать, а нашим Минэкономике и Минпрому поответственнее быть перед своим народом. Потому что этот эксперимент над нацией идет уже 20 лет с производством этих [парфюмерно-косметических] изделий. Столько боярышника на планете нет, чтобы делать из него настойку", - указал политик.

"[Надо]не стенать по поводу откроют или не откроют производство этого "Боярышника", а вообще всю эту отрасль надо закрывать", - заключил Онищенко.