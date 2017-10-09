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Китайский производитель бытовой техники вложит $50 млн в промпарк в Татарстане

Экономика и бизнес
9 октября, 18:48 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, октября. /ТАСС

Индустриальный парк появится в Набережных Челнах

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КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Производитель бытовой техники Haier (Китай) вложит $50 млн в строительство собственного индустриального парка в городе Набережные Челны (Татарстан). Об этом ТАСС сообщила глава представительства Haier в РФ Людмила Романова.

"В рамках первой очереди нашего промпарка мы построим завод по производству стиральных машин мощностью 500 тыс. единиц в год. Ввести его мы планируем в июле 2019 года. Сумма инвестиций составит $50 млн", - сказала она.

По словам Романовой, с запуском завода в 2020 году компания намерена занять долю в 20% на рынке стиральных машин России. Она уточнила, что это первый проект компании по строительству в РФ завода с нуля, уже существующий завод Haier по производству холодильников в тех же Набережных Челнах был создан на инфраструктуре Камского индустриального парка "Мастер".

Как сообщалось, для создания индустриального парка китайской компании подготовлен земельный участок площадью 124 га. Индустриальный парк появится в Набережных Челнах, городе, который имеет статус территории опережающего развития (ТОР).

Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина говорила, что создание промпарка предполагает размещение не только компании Haier и ее производственных мощностей, но и ее поставщиков. На данный момент производство Haier в Татарстане использует 80% привозных компонентов и 20% местных.

Haier - производитель бытовой техники из КНР, входит в 100 крупнейших брендов мира по версии World Brand Laboratory. Компания была основана в 1984 году, на сегодняшний день в ней работает более 70 тыс. сотрудников, годовой объем продаж составляет более $33,2 млрд.

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