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Додон надеется на решение проблем экспорта после встречи с Путиным

Экономика и бизнес
10 октября, 9:08 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 10, октября. /ТАСС

На полях встречи в Сочи президент Молдавии также намерен обсудить с российским лидером вопросы жизни трудовых мигрантов в РФ

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КИШИНЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает на положительные решения по вопросам молдавского экспорта и трудовых мигрантов после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая запланирована на полях саммита глав государств - членов СНГ в Сочи. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник перед вылетом в Россию.

"Нам есть что обсудить с нашими стратегическими партнерами по СНГ, в том числе с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В ходе этих мероприятий должен быть принят целый ряд судьбоносных решений, касающихся нашей страны, ее экономического развития, увеличения нашего экспорта и судьбы нашей диаспоры", - отметил Додон.

В Сочи президент Молдавии также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В этом году по инициативе Додона республика получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом Союзе. По его словам, в Сочи у него также предусмотрены встречи с другими официальными лицами, со студентами Сочинского государственного университета и представителями молдавской диаспоры города Сочи и Краснодарского края.

По данным Всемирного банка, в России работают более полумиллиона молдавских граждан. Ранее главы двух государств договорились об амнистии для десятков тысяч молдавских гастарбайтеров, нарушивших российское миграционное законодательство. Додон также сообщил, что планирует просить у руководства России дополнительной амнистии для трудовых мигрантов, которые не успели легализоваться.

Что касается торговли, то отношения в этой области между двумя странами пострадали после того, как молдавское правительство в 2014 году подписало соглашения об ассоциации и создании Зоны свободной торговли с Евросоюзом, а Россия, опасаясь реэкспорта европейских товаров, ввела пошлины на молдавские товары. Кроме того, из-за несоответствия нормам безопасности Россия ввела запрет на импорт фруктов и овощей из Молдавии. Однако с 2016 года Россия постепенно начала разблокировать поставки, которые сейчас ведутся под контролем российских экспертов и только при наличии договоров с импортерами в РФ. Как заявил ранее президент Молдавии, Кишинев потерял прежние позиции на российском рынке, а полноценную замену в лице Европы так и не нашел.

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Персоны
Додон, Игорь Путин, Владимир Владимирович
Темы
Сотрудничество в рамках СНГ Евразийский экономический союз
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