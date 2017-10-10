МЭР ожидает ухудшения финпоказателей ЕБРР из-за закрытия части его офисов в России

МАРРАКЕШ, 10 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ ожидает ухудшения финансовых показателей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) из-за закрытия пяти из семи офисов банка в России. Такое мнение высказал глава министерства Максим Орешкин в кулуарах министерской встречи Всемирной торговой организации (ВТО) в Марракеше.

"У них не самая простая финансовая ситуация - они вынуждены уходить в более рисковые активы, что через несколько лет может оказать серьезный негативный эффект на их прибыльность. И соотношение издержек к прибыли у них очень существенно выросло, потому что они больше не могут инвестировать", - сказал он и добавил, что Россия составляла значительную часть доходов банка и снижение объема реализуемых в России проектов уменьшает его доходную базу.

Ранее стало известно, что ЕБРР закроет в 2018 году пять из семи своих представительств в России - среди них офисы в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре.