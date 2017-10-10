Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне ниже 3% по итогам октября

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МАРРАКЕШ, 10 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ ожидает, что инфляция в России по итогам октября 2017 года сложится на уровне ниже 3%. Об этом заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах министерской конференции Всемирной торговой организации.
"У нас в принципе инфляционные тенденции сейчас очень мягкие. По нашим оценкам, по итогам октября инфляция опустится ниже отметки в 3%. И у нас отклонение от таргета ЦБ уже будет существенно больше 1%, что не есть хорошо", - сказал он.
По словам министра, ЦБ РФ уже отреагировал на это. "Мы видим, что ЦБ на это реагирует, снизил ставки в сентябре, в целом пытается правильно реагировать на ту ситуацию, которая складывается с инфляционной динамикой", - отметил глава МЭР.
В России уже второй месяц подряд фиксируется дефляция - в сентябре она составила 0,1% после 0,5% в августе. В годовом выражении рост потребительских цен в сентябре замедлился до 3%.