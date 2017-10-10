СМИ: во Франции из-за забастовки госслужащих отменили треть запланированных рейсов

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ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Около 30% запланированных рейсов отменены во Франции во вторник из-за забастовки госслужащих. Об этом сообщает телеканал BFM.
Главное управление гражданской авиации Франции обратилось к авиаперевозчикам с просьбой сократить полетную программу из аэропортов Парижа, Бордо, Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы. В связи с этим ведомство рекомендовало пассажирам заранее связываться с авиакомпаниями для того, чтобы уточнить статус рейса.
По данным BFM, французский перевозчик Air France во вторник сократит свою полетную программу на 75%. "Речь в основном идет о полетах малой и средней дальности", - сказал представитель авиакомпании, которого цитирует телеканал. Британский лоукостер Easyjet объявил об отмене 104 рейсов во Франции в понедельник вечером и во вторник. Ирландская бюджетная компания Ryanair также отменила 220 рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров.
Что касается железнодорожного сообщения, то, как заявили в Национальной компании французских железных дорог, "серьезных изменений в графике поездов во вторник не ожидается". Представители Автономного оператора парижского транспорта (государственная структура, управляющаяся общественным транспортом столицы и ее пригородов, RATP) также сообщили о том, что никаких сбоев в работе метро, автобусов и трамваев не предвидится.
Согласно данным профсоюзов, во вторник на всей территории Франции пройдут более 150 собраний и манифестаций в 90 департаментах страны. Ожидается, что в акциях примут участие 5,4 млн французов, выступающих против целого предлагаемых правительством мер. В частности, они протестуют против возможного сокращения должностей и требуют индексации должностных окладов.
Помимо аэропортов, забастовка затронет работу больниц, образовательных учреждений и правоохранительных структур Франции.