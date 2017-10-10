Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: во Франции из-за забастовки госслужащих отменили треть запланированных рейсов

Экономика и бизнес
10 октября, 10:23 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 10, октября. /ТАСС

По данным телеканала BFM, авиакомпании Air France, Easyjet и Ryanair объявили об отмене сотен рейсов во вторник

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Около 30% запланированных рейсов отменены во Франции во вторник из-за забастовки госслужащих. Об этом сообщает телеканал BFM.

Главное управление гражданской авиации Франции обратилось к авиаперевозчикам с просьбой сократить полетную программу из аэропортов Парижа, Бордо, Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы. В связи с этим ведомство рекомендовало пассажирам заранее связываться с авиакомпаниями для того, чтобы уточнить статус рейса.

По данным BFM, французский перевозчик Air France во вторник сократит свою полетную программу на 75%. "Речь в основном идет о полетах малой и средней дальности", - сказал представитель авиакомпании, которого цитирует телеканал. Британский лоукостер Easyjet объявил об отмене 104 рейсов во Франции в понедельник вечером и во вторник. Ирландская бюджетная компания Ryanair также отменила 220 рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров.

Что касается железнодорожного сообщения, то, как заявили в Национальной компании французских железных дорог, "серьезных изменений в графике поездов во вторник не ожидается". Представители Автономного оператора парижского транспорта (государственная структура, управляющаяся общественным транспортом столицы и ее пригородов, RATP) также сообщили о том, что никаких сбоев в работе метро, автобусов и трамваев не предвидится.

Согласно данным профсоюзов, во вторник на всей территории Франции пройдут более 150 собраний и манифестаций в 90 департаментах страны. Ожидается, что в акциях примут участие 5,4 млн французов, выступающих против целого предлагаемых правительством мер. В частности, они протестуют против возможного сокращения должностей и требуют индексации должностных окладов.

Помимо аэропортов, забастовка затронет работу больниц, образовательных учреждений и правоохранительных структур Франции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Путин принял отставку губернатора Ивановской области Конькова
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
СК возбудил дело по факту убийства сборщика шишек в Приморье
6
Умер Аллан Чумак
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама