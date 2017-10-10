Первый резидент в ТОР "Хабаровск" создал зону свободного таможенного контроля

ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск", компания "СкифАгро- ДВ" создала собственную свободную таможенную зону - это первая зона в границах ТОР в Хабаровском крае. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

"Скиф-Агро-ДВ" создала первую в регионе свободную зону таможенного контроля в границах ТОР на производственном участке предприятия. Приказ о создании постоянной зоны таможенного контроля подписан Хабаровской таможней", - говорится в сообщении.

Резидент ТОР "Хабаровск" оборудовал помещение площадью 12 кв. м, где сотрудники таможни будут осуществлять контрольные процедуры таможенного досмотра или осмотра. Компания уже подала первую декларацию в таможенное управление на оформление груза. Резидент применит преференции свободной таможенной зоны при ввозе конструктивных материалов, предназначенных для строительства свиноводческого комплекса.

Инвестиционный проект "СкифАгро-ДВ" предполагает строительство свиноводческого комплекса по производству до 70 тыс. голов в год в Хабаровском крае. Объем капиталовложений в проект резидента ТОР составит более 1,7 млрд рублей, планируется создать 92 новых рабочих места в регионе. В ТОР "Хабаровск" 21 резидент реализует инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений более 32 млрд рублей.

Процедура свободной таможенной зоны (СТЗ) - это преференциальный режим для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. Хабаровский резидент стал четвертым инвестором ТОР, оформившим зону таможенного контроля на производственном участке предприятия, на Дальнем Востоке и первым -в Хабаровском крае. Ранее режимом воспользовались три резидента ТОР - маслоэкстракционный завод "Амурский" (ТОР "Белогорск"), судостроительный комплекс "Звезда" (ТОР "Большой Камень") и компания "СК Босан" (ТОР "Камчатка").