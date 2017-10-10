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Главгосстройнадзор будет опять судиться с владельцем сгоревшего ТК "Синдика" в Подмосковье

Экономика и бизнес
10 октября, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В ходе проведенной 18 сентября проверки было выявлено, что руководство комплекса допустило нарушения в части устройства складских помещений

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Главное управление Государственного строительного надзора Московской области в третий раз направило иск в Арбитражный суд Подмосковья на собственника сгоревшего ТК "Синдика" (ООО "Синдика-О"), сообщили во вторник ТАСС в ведомстве.

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

Ранее сообщалось, что предыдущие два арбитражных дела против собственника торгового комплекса были завершены 20 июля и 13 сентября 2016 года. В третьем иске также будет фигурировать неузаконенное складское помещение на нулевом проектном уровне здания вблизи парковки, которое было в июльских и сентябрьских материалах суда, уточнили в пресс-службе учреждения.

"По итогам внеплановой проверки, проведенной 18 сентября 2017 года, установлен факт неисполнения раннее выданного предписания <...> в части устройства неучтенных складских помещений. Материалы дела были направлены в Арбитражный суд 5 октября", - пояснили в Главгосстройнадзоре.

Однако в картотеке арбитражных дел пока нет новых документов в отношении ТК "Синдика". Сейчас по судебной процедуре учреждение ждет уведомление, что компания ознакомилась с материалами дела, добавили в пресс-службе.

"ООО "Синдика-О" неоднократно привлекалось к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 300 тыс. рублей", - добавили в Главгосстройнадзоре области.

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