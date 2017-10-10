ФАС: переход госзакупок от Минэкономразвития к Минфину ускорил принятие решений по ним

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Передача Минфину полномочий по выработке политики госзакупок от Минэкономразвития упростила процесс взаимодействия ведомств и в целом увеличила скорость принятия решений, сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Рачик Петросян.

"Этап бюджетного планирования, предшествующий закупке, этап контроля исполнения контракта, следующий после закупки, и, по сути, регулирование самой закупки было вырвано из середины этого процесса и осуществлялось другим министерством. Понятно, что это, по меньшей мере, усложняло процесс взаимодействия ведомств. Сейчас, после передачи функций, это работает как единый процесс, что, безусловно, отражается на скорости принятия решений. К примеру, при прохождении актов", - рассказал Петросян.

По его словам, на текущий момент практически завершена работа по запуску каталога, которая велась достаточно долгое время и не доходила до логического конца.

"Сегодня мы с коллегами из Минфина договорились о том, что систему госзакупок везде, где возможно, нужно упрощать и унифицировать. Она обросла таким количеством разного рода регулированием, в общем-то, по схожим вопросам, что превратилась в сложный для применения инструмент, - пояснил замглавы ФАС. - Мы хотим существенным образом упростить регулирование путем унификации и перевода закупок на электронные площадки. Все сложности должны быть погружены в функционал информационных систем. Для пользователя госзакупки должны быть простыми".

Передача госзакупок

В апреле этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления о передаче Федеральному казначейству ответственности за информационную систему государственных закупок и передаче Минфину полномочий по выработке политики госзакупок. Таким образом, теперь Минфин устанавливает порядок согласования применения закрытых способов определения поставщика и подрядчиков, осуществляет взаимодействие с Единой информационной системой (ЕИС), определяет единые требования к функционированиям электронных площадок и прочее.

Ранее обязанности по контролю госзакупок были распределены между Минэкономразвития и Минфином.

В конце 2015 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству определить единый федеральный орган исполнительной власти, ответственный за функционирование ЕИС в сфере госзакупок, а также создать при таком органе (с участием ОНФ) общественную экспертную комиссию по мониторингу функционирования ЕИС.