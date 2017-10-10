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ФАС: переход госзакупок от Минэкономразвития к Минфину ускорил принятие решений по ним

Экономика и бизнес
10 октября, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Замглавы ведомства Рачик Петросян добавил, что в планах также значится упрощение регулирования системы госзакупок путем унификации и перевода на электронные площадки

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Передача Минфину полномочий по выработке политики госзакупок от Минэкономразвития упростила процесс взаимодействия ведомств и в целом увеличила скорость принятия решений, сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Рачик Петросян.

Интервью

Рачик Петросян

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"Этап бюджетного планирования, предшествующий закупке, этап контроля исполнения контракта, следующий после закупки, и, по сути, регулирование самой закупки было вырвано из середины этого процесса и осуществлялось другим министерством. Понятно, что это, по меньшей мере, усложняло процесс взаимодействия ведомств. Сейчас, после передачи функций, это работает как единый процесс, что, безусловно, отражается на скорости принятия решений. К примеру, при прохождении актов", - рассказал Петросян.

По его словам, на текущий момент практически завершена работа по запуску каталога, которая велась достаточно долгое время и не доходила до логического конца.

"Сегодня мы с коллегами из Минфина договорились о том, что систему госзакупок везде, где возможно, нужно упрощать и унифицировать. Она обросла таким количеством разного рода регулированием, в общем-то, по схожим вопросам, что превратилась в сложный для применения инструмент, - пояснил замглавы ФАС. - Мы хотим существенным образом упростить регулирование путем унификации и перевода закупок на электронные площадки. Все сложности должны быть погружены в функционал информационных систем. Для пользователя госзакупки должны быть простыми".

Передача госзакупок

В апреле этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления о передаче Федеральному казначейству ответственности за информационную систему государственных закупок и передаче Минфину полномочий по выработке политики госзакупок. Таким образом, теперь Минфин устанавливает порядок согласования применения закрытых способов определения поставщика и подрядчиков, осуществляет взаимодействие с Единой информационной системой (ЕИС), определяет единые требования к функционированиям электронных площадок и прочее.

Ранее обязанности по контролю госзакупок были распределены между Минэкономразвития и Минфином.

В конце 2015 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству определить единый федеральный орган исполнительной власти, ответственный за функционирование ЕИС в сфере госзакупок, а также создать при таком органе (с участием ОНФ) общественную экспертную комиссию по мониторингу функционирования ЕИС.

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