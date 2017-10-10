Минфин: реальные доходы населения восстановятся за три года до докризисного уровня

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ рассчитывает на восстановление реальных доходов населения в течение 2018-2020 годов до докризисного уровня. Об этом заявила в Совете Федерации первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

"Мы уже сейчас видим, что за период плановой трехлетки мы восстановим, в том числе, реальные доходы населения", - сказала она.

По словам Нестеренко, принятое в 2016 году решение о неиндексации социальных выплат, заработной платы и денежного довольствия было трудным для правительства. "Что мы оцениваем самым серьезным и самым негативным результатом 2016 года - это конечно, снижение реальных доходов населения Мы были вынуждены принять такое решение [о неидексации зарплат и социальных выплат], чтобы не запустить инфляционную спираль, не раскручивать ее и, соответственно, сдерживать в том числе потребительский спрос в этот тяжелый момент", - отметила первый замглавы Минфина.