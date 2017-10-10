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Власти Петербурга разместят гособлигации в размере до 55 млрд рублей до конца года

Экономика и бизнес
10 октября, 13:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, октября. /ТАСС

Председатель комитета финансов отметил "благоприятные условия для выхода на рынок заимствований" и заинтересованность в их минимизации

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Максимальный объем заимствований Санкт-Петербурга в 2017 году не превысит 55 млрд рублей. Об этом во вторник на заседании правительства сообщил председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

"До конца года готовы разместить гособлигации, их максимальный объем может составить до 55 млрд рублей, но фактически будет меньше. Мы видим благоприятные условия для выхода на рынок заимствований, но заинтересованы в их минимизации", - сказал Корабельников.

Ранее глава комитета финансов в беседе с журналистами отмечал, что рассматривается возможность размещения облигаций в объеме 40-45 млрд рублей на семилетний период. По его словам, это наиболее дешевый инструмент для покрытия дефицита бюджета по сравнению с коммерческими кредитами.

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