Рогозин: РФ и Сирию свяжет прямая судоходная линия

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Россию и Сирию свяжет прямая судоходная линия. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на 10-м заседании постоянной Российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Формируется параллельно прямая судоходная линия между российскими и сирийскими портами, - рассказал вице-премьер. - В настоящее время транспортировка подобного рода грузов (сельскохозяйственных - прим.ТАСС) выполняется по линии "Оборонлогистика", которая заинтересована в расширении предоставляемых услуг".

Восстановление сирийской экономики

Рогозин также рассчитывает, что российский бизнес примет самое активное участие в экономическом восстановлении Сирии.

"Сейчас мы констатируем, что наступает время экономического восстановления и рассчитываем на то, что российский бизнес примет в этом процессе самое деятельное участие", - сказал он.

Российский бизнес получит преференции в Сирии, они будут прописаны в конкретных контрактах, сообщил Дмитрий Рогозин.

"Мы сейчас говорим, прежде всего, о конкретных контрактах, и все вопросы, связанные с преференциями, будут заключены именно в этих контрактах", - сказал он.

Вице-премьер констатировал, что с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, который является сопредседателем МПК с сирийской стороны, провел обстоятельную беседу по ключевым вопросам, от которых зависит жизнеспособность Сирии в послевоенный период. "Достигнуто понимание фактически по всем аспектам", - подчеркнул Рогозин.

Также он отметил проведение после длительного перерыва 59-й Дамасской международной ярмарки. По его данным, с российской стороны в мероприятии приняли участие около 20 компаний. "Мы приветствуем действия Сирии по созданию необходимых, благоприятных условий для работы российских компаний", - сказал он.

По словам Рогозина, особое внимание уделяется налаживанию сотрудничества в области энергетики, а также по линии промышленности. "В частности, в автомобильном машиностроении свои предложения выдвинули "Группа ГАЗ", "Автоваз", "Камаз", в области специального железнодорожного строения - концерн "Тракторные заводы", ЗАО "Трансмашхолдинг", "Синара - Транспортные машины", ООО К2 "Спецтехника", - перечислил вице-премьер. Рогозин заметил, что российская сторона видит огромный потенциал в том, чтобы создать условия для привлечения не только государственных инвестиций, но и частного бизнеса.

В рамках заседания межправкомиссии также обсуждалось сотрудничество в гуманитарной сфере, в частности, в области образования. На 2016-2017 годы для граждан Сирии была установлена квота на поступление в вузы РФ - 300 человек. При этом, по результатам приемной кампания на бюджетные места были приняты 416 сирийцев. "Но явно эта цифра будет намного больше", - констатировал Рогозин.

Рост товарооборота

Товарооборот РФ и Сирии за семь месяцев 2017 года вырос на 42% и составил $192,8 млн.

"В январе-июле 2017 года товарооборот России и Сирии увеличился почти на 42% относительно аналогичного периода прошлого года и составил $192,8 млн, в том числе, экспорт [из РФ] вырос более чем на 50%, до $191 млн", - сказал Рогозин.

При этом, отметил он, объем сирийского экспорта невелик, порядка $2 млн. "Мы понимаем, почему это происходит, это прежде всего связано с отсутствием необходимой инфраструктуры для экспорта и подготовки местной сельхозпродукции, что делает экономически не выгодным поставки сирийских овощей и фруктов", - пояснил Рогозин. Он пообещал эту проблему решить, отметив, что в ближайшее время на сирийских предприятиях будет создан замкнутый цикл по выращиванию, упаковке, хранению и экспорту в Россию сирийской плодоовощной продукции.