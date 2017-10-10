Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от претензий на российские активы во Франции

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС больше не намерены добиваться конфискации российских активов во Франции. Об отказе от дальнейших претензий сообщило во вторник AFP со ссылкой на представителя экс-акционеров ЮКОСа Джонатана Хилла.

"Больше нет экономической целесообразности продолжать исполнение арбитражных решений во Франции", - заявил он.

Агентство напоминает, что во Франции были арестованы на счетах, принадлежащих России, несколько сотен миллионов евро, что вызвало напряженность в отношениях между Москвой и Парижем. Россия в связи с этим подала апелляцию во французские суды, и большая часть арестов средств была отменена. Однако эти решения французской юстиции не мешали бывшим акционерам инициировать новые разбирательства.

Решения 2014 года

Постоянная палата третейского суда в Гааге в 2014 году обязала Россию выплатить почти $50 млрд долларов компаниям, аффилированным с бывшими акционерами ЮКОСа. Суд пришел к выводу, что действия РФ в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую Россия подписала, но не ратифицировала.

1 июля 2014 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил бывшим акционерам ЮКОСа более €1,866 млрд в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году.

Попытки ареста имущества

Бывшие акционеры ЮКОСа пытались использовать российское имущество для исполнения этих арбитражных решений. С июня 2015 года СМИ неоднократно публиковали сообщения, что акционеры ЮКОСа добивались ареста ряда счетов РФ и российских госорганизаций в разных странах Европы.

В частности, Hulley Entreprises Limited, представляющая интересы бывших акционеров ЮКОСа, добивалась немедленного прекращения строительства Российского духовно-культурного центра в Париже под угрозой назначения штрафов. Однако парижский суд последовательно отказался рассматривать требования в обращении взыскания на указанный объект и о приостановке работ по строительству центра.

В начале апреля 2016 года во Франции были арестованы около $700 млн, принадлежащих госкорпорации "Роскосмос" и оператору спутниковой связи "Космическая связь". В дальнейшем французский суд постановил снять арест и разблокировать сумму в $300 млн, причитающуюся Роскосмосу.

Решение было принято на основании признания космического агентства структурой, юридически не относящейся к собственности российского государства и соответственно его активы были расценены как не принадлежащие государству.