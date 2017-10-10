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Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос на 22%, составив около 780 тыс. человек

Экономика и бизнес
10 октября, 14:59 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, октября. /ТАСС

Количество авиавыетов увеличилось за девять месяцев 2017 года на 17% в годовом выражении

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МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы с января по сентябрь 2017 года увеличился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил более 777 тыс. человек, сообщила ТАСС во вторник помощник гендиректора аэропорта Камила Гамзатова.

"Пассажиропоток международного аэропорта "Махачкала" за девять месяцев этого года увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 777 тыс. 482 пассажира", - сказала Гамзатова.

По ее словам, на 17% увеличилось и количество авиавылетов. "Данный показатель с января по сентябрь 2017 года составил 6 тыс. 601 рейс, что на 17% выше, чем в прошлом году", - отметила Гамзатова.

Аэропорт Махачкалы после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году с каждым годом улучшает основные показатели. По итогам 2016 года, как сообщалось ранее, пассажиропоток авиаузла увеличился на 23% по сравнению с показателем 2015 года и составил более 869 тыс. человек. За первые шесть месяцев 2017 года пассажиропоток увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. С мая аэропорт получил допуск к приему самолетов Boeing-767-200, Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и их модификаций.

К 2019 году единственный аэропорт Дагестана планирует увеличить пассажиропоток до 1 млн человек в год. Сейчас пропускная способность авиаузла составляет 200 пассажиров в час на внутренних рейсах и 60 - на международных. Ежедневно из Махачкалы вылетает восемь-десять самолетов в Москву, совершаются ежедневные рейсы в Санкт-Петербург. Также из столицы Дагестана можно отправиться в Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи и Минеральные Воды, выполняются рейсы в Казахстан и Турцию.

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