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Адыгейские аграрии намерены проследить путь своей продукции "от поля до вилки"

Экономика и бизнес
10 октября, 16:38 UTC+3 МАЙКОП октября. /Корр.ТАСС, Оксана Гамзаева

Отмечается, что в рамках проекта планируется "внедрение инновационных технологий возделывания, научных разработок с практическими рекомендациями для фермеров"

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МАЙКОП, 10 октября. /Корр.ТАСС Оксана Гамзаева/. Власти Адыгеи разработали пилотный проект по развитию производства овощной продукции, предусматривающий создание агропредприятия полного цикла "от поля до вилки", сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли республики.

"Проект, находящийся в стадии запуска, объединил усилия региональных и муниципальных властей, местных ученых, бизнес-сообщества на создании и поддержке полного цикла производства овощной продукции, и позволит вовлечь в продуктивную деятельность как местных фермеров, так и жителей села. В рамках проекта планируется внедрение инновационных технологий возделывания, научных разработок с практическими рекомендациями для фермеров, заинтересованных этим производством", - сказали в министерстве.

Акцент планируется сделать на выращивании кабачков, цветной капусты и тыквы. Впервые в республике под посев овощей будет выделен земельный участок площадью порядка 100 га, их перечень уже сформирован. Всю выращенную продукцию планируется поставлять на местные предприятия перерабатывающей промышленности, которые в настоящее время закупают ее в основном за пределами региона.

"Высокоплодородные почвы и мягкий, влажный климат Адыгеи позволяет возделывать в регионе огромное разнообразие сельскохозяйственных культур, получая по два урожая в год. Такой высокий природно-ресурсный потенциал в настоящее время используется в незначительной степени, вот этот пробел и необходимо устранить", - добавил собеседник агентства.

На совещании о проведении полевых работ в 2017 году, которое в Адыгее 22 сентября провел премьер Дмитрий Медведев, глава республики Мурат Кумпилов доложил о принятом решении изменить структуру сельского хозяйства, сделав акцент на овощеводстве и садоводстве. Среди причин, названных главой региона, - производство продукции для развивающейся сферы туризма.

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