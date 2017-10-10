Россельхозбанк выплатит возмещение вкладчикам московского МФБанка

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Россельхозбанк в качестве агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского Международного фондового банка (МФБанк), у которого 4 октября была отозвана лицензия, сообщается в пресс-релизе АСВ.
"Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации МФБанка начнутся 18 октября 2017 года", - напоминает АСВ.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МФБанка в связи с крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков. Кроме того, на момент отзыва лицензии банк фактически прекратил деятельность, указывал регулятор.
Согласно данным отчетности, на 1 сентября 2017 года МФБанк занимала 327-е место по величине активов в банковской системе РФ.