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Россельхозбанк выплатит возмещение вкладчикам московского МФБанка

Экономика и бизнес
10 октября, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Прием соответствующих заявлений начнется 18 октября 2017 года

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Россельхозбанк в качестве агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского Международного фондового банка (МФБанк), у которого 4 октября была отозвана лицензия, сообщается в пресс-релизе АСВ.

"Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации МФБанка начнутся 18 октября 2017 года", - напоминает АСВ.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МФБанка в связи с крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков. Кроме того, на момент отзыва лицензии банк фактически прекратил деятельность, указывал регулятор.

Согласно данным отчетности, на 1 сентября 2017 года МФБанк занимала 327-е место по величине активов в банковской системе РФ.

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