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Завод в Ленобласти планирует выпустить еще 100 млн шин за шесть лет

Экономика и бизнес
10 октября, 18:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, октября. /ТАСС

Губернатор региона отметил, что на предприятии производится 80% продукции под маркой Nokian Tyres, 60% из которых экспортируют в США, Канаду, Европу и Китай

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Завод Nokian Tyres в городе Всеволожск Ленинградской области выпустит еще 100 млн шин за шесть лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании во вторник.

Первые 100 млн шин компания произвела за 12 лет, удвоить объем покрышек, не увеличивая производственных мощностей, компания планирует в два раза быстрее за шесть лет, пояснили в компании.

"В ближайшее время производственную мощность увеличивать не будем, будем наращивать автоматизацию, работать над развитием заводской инфраструктуры. За прошедшие 12 лет мы выпускали разное количество [шин], мы начинали с 1 млн шин в год, а за 12 лет выросли до 17 млн шин в год. Соответственно за 12 лет нам удалось выпустить 100 млн шин. При текущих мощностях следующие 100 млн преодолеем ориентировочно через шесть лет", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время мероприятия, посвященного выпуску первой 100-миллионой шины подчеркнул, что на сегодняшний день завод в Ленинградской области является крупнейшей производственной площадкой концерна в мире. Здесь производится 80% продукции под маркой Nokian Tyres, около 60% шин с завода отправляются на экспорт в США, Канаду, Европу и Китай, добавил он.

Юбилейная шина в составе комплекта передана в дар автошколе в Выборге, которая обучает вождению людей с ограниченными возможностями, добавили в пресс-службе правительства региона.

Nokian Tyres владеет заводами в городе Нокиа (Финляндия) и Всеволожске (Ленинградская область). Российская площадка производит зимние и летние шины для легковых автомобилей и внедорожников: линейки премиум- класса Nokian Hakkapeliitta и Nokian Hakka, а также среднего ценового сегмента - Nokian Nordman. Проектная мощность российского завода на данный момент составляет 17 млн шин в год.

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