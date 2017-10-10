Суд в Дагестане продлил конкурсное производство в отношении Нового коммерческого банка

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Дагестана продлил конкурсное производство до 15 марта следующего года в отношении обанкротившегося Нового коммерческого банка (НКБ, Махачкала). Об этом сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы суда Фериде Алипулатова.

"Конкурсное производство продлили до 15 марта 2018 года по ходатайству конкурсного управляющего", - сказала она.

25 июля 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Нового коммерческого банка (829-е место, не входил в АСВ) в связи с тем, что банк был уличен в проведении сомнительных операций. 8 октября 2014 года Арбитражный суд Дагестана признал банк банкротом.