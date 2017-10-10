Минсельхоз Ингушетии направит 500 яков в горы Джейрахского района

МАГАС, 10 октября. /ТАСС/. Минсельхоз Ингушетии до конца месяца закупит в Карачаево-Черкесии племенное стадо из 200 яков, чтобы разводить их в Джейрахском районе, единственном горном регионе республики, сообщил во вторник министр сельского хозяйства Ингушетии Мухамед Гагиев.

"На Всероссийской выставке "Золотая осень-2017" в Москве нами достигнута договоренность с минсельхозом КЧР о закупке в ближайшее время у них для разведения и содержания в республике 200 яков, неприхотливых в уходе и содержании", - сказал он.

По его словам, до конца следующего года ингушская сторона намерена закупить еще 300 яков.

Кроме того, по линии минсельхоза Ингушетии в КЧР планируется закупить маточное стадо овец карачаевской породы.

"Мы также планируем закупить в КЧР овец для разведения в Джейрахском районе. Карачаевская порода очень вынослива в условиях горной местности, мясо карачаевских овец отличается высокими вкусовыми качествами", - сказал Гагиев.